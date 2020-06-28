Путин: я не имею права опускать руки

Президент России Владимир Путин признался, что не имеет права даже подумать о том, чтобы опустить руки в критической ситуации. Кризисы должны стимулировать и мобилизовать для решения задач, стоящих перед страной.

"Я в такой позиции нахожусь уже не первый год, когда не имею права даже подумать вообще, а в критической ситуации тем более, что могут опуститься руки. Наоборот, такая ситуация должна всех — и меня, и тех людей, которые рядом со мной стоят и работают мобилизовать для решения тех задач, которые стоят перед страной", — заявил глава государства в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что "президент был очень тревожен", когда шел рост числа заболевших коронавирусом. "И до последнего взвешивали ситуацию – надо, не надо. В конечном итоге решение (о нерабочих днях — прим. ред.) было принято", — сказала она.

Пандемия стала одним из наиболее масштабных и тяжелых кризисов, считает Путин. "Эпидемия очень широкая, очень много людей болели и до сих пор еще болеют. Это огромная нагрузка на систему здравоохранения, на людей, которые там работают", — сказал президент.

Кроме того, из-за пандемии были вынуждены остановиться целые отрасли экономики: "Самолеты не летают, все самолеты на земле. Не летают совсем. Поезда остановились".

"Ну, конечно, чувство тревоги не могло не возникнуть. Но все-таки при всем при этом я реально оценивал наши возможности и исходил из того, что они таковы на сегодняшний день, если мы будем грамотно и своевременно действовать, все шансы пройти с наименьшими потерями этот сложный период в нашем развитии", — добавил Путин.

Полная версия интервью Владимира Путина будет показана в воскресенье, 28 июня, в 22:00 на телеканале "Россия 1".