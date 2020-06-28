Памфилова отчиталась о явке на голосовании по поправкам

За три дня в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие 30,9 миллиона человек или 28,5% от числа избирателей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Самая высокая явка в Туве (41,98%) и в Тамбовской области (31,54%). Самая низкая (22,45%) — в Хабаровском крае.

58% проголосовавших отдали свой голос в помещениях для голосования, 39% – вне помещений, на дому, на придомовых территориях. В пользу электронного голосования сделали свой выбор 3% граждан.

За эти дни от граждан поступило 115 обращений из разных регионов о возможном принуждении и использовании административного ресурса. Из них 113 напрямую касаются возможного принуждения к голосованию.

В рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции голосование по поправкам в Конституцию будет идти в течение шести дней и завершится 1 июля. Подсчет голосов начнется после закрытия участков в 20.00 по местному времени.