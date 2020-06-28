ФРГ считает трансатлантические отношения не отвечающими требованиям сторон

Отношения Германии и США в их нынешнем состоянии не соответствуют требованиям двух стран, и есть неотложная необходимость в работе по их улучшению. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

При этом трансатлантические отношения чрезвычайно важны и остаются таковыми, и обе стороны работают над тем, чтобы у этих отношений было будущее, сообщил он в интервью агентству DPA. При этом, предостерегает Маас, не стоит рассчитывать на автоматическое улучшение этих отношений, если Дональд Трамп проиграет президентские выборы 4 ноября.

"Всякий, кто считает, что с президентом от Демократической партии трансатлантическое партнерство снова будет таким же, каким было когда-то, недооценивает структурные изменения", — отметил министр.

В середине июня Маас уже отмечал, что отношения между Берлином и Вашингтоном сейчас сложные. Тогда поводом для такого заявления стало решение Трампа без предупреждения сократить контингент американских военных на территории Германии. А канцлер Германии Ангела Меркель накануне высказалась за продолжение конструктивного диалога с Россией и призвала европейцев задуматься о новой реальности — мире без лидерства США.