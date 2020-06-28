Хозяин турбазы в Мурманской области обстрелял полицейских из карабина

Уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" возбуждено сотрудниками Следственного комитета по факту нападения на полицейских, произошедшего вечером в субботу, 27 июня, под Апатитами в Мурманской области.

По версии следствия, владелец базы отдыха "Экостровская" повздорил с посетителями и принялся угрожать им. Для большей убедительности отельер вооружился топором и пистолетом.

Оппоненты хозяина базы отдыха сочли за лучшее обратиться за помощью в правоохранительные органы. Однако появление стражей порядка лишь раззадорило бизнесмена – мужчина открыл огонь из охотничьего карабина, один из выстрелов был произведен в сторону сотрудников полиции.

К счастью, в результате противостояния никто не пострадал. Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан.

Как уточняют местные СМИ, полицейские были вынуждены применить табельное оружие, сделав несколько предупредительных выстрелов.