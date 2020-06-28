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Катастрофы Boeing 737 MAX 47 минут назад

28 июня 202023:38

29 июня начнутся тестовые полеты Boeing 737 MAX

AP Images

В понедельник начнутся тестовые летные испытания самолета Boeing 737 MAX, необходимые для сертификации лайнера.

Тренировочные испытания займут минимум три дня. При этом пилотирование самолета обещал лично проверить глава Федерального управления гражданской авиации США Стивен Диксон​​​, сообщает РИА Новости.

Если полеты пройдут успешно (отдельное внимание уделят надежности системы коррекции маневрирования), лайнеру придется пройти еще ряд дополнительных проверок, на которые могут уйти месяцы.

Компания рассчитывает вернуть лайнеры в эксплуатацию в конце текущего года.

Полеты этой модели Boeing приостановлены во многих странах после того, как разбились два таких авиалайнера. Крушения произошли в октябре 2018 года в Индонезии (погибли 189 человек) и в марте 2019 года в Эфиопии (погибли 157 человек). Руководство компании признало факт сбоя в работе системы улучшения маневренности.

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