Прокурор попросил избавить от наказания бывшего бухгалтера "Седьмой студии"

Бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева может избежать наказания по громкому делу. С соответствующей инициативой выступил прокурор, обратившись к суду.

Государственный обвинитель попросил приговорить экс-бухгалтера к двум годам и трем месяцам колонии, а затем освободить ее от наказания. Такое решение связано с тем, что Нина Масляева уже отбыла вышеназванный срок в СИЗО и под домашним арестом. Дело обвиняемой рассматривается отдельно от основного процесса, сообщает РИА Новости.

При этом Нина Масляева, по мнению прокурора, должна вместе с другими фигурантами выплатить Министерству культуры ущерб в 129 миллионов рублей.

Бывший бухгалтер "Седьмой студии" — единственная фигурантка, которая заключила сделку со следствием. Приговор в отношении режиссера Кирилла Серебренникова базировался в том числе и на показаниях Нины Масляевой, которая рассказала о махинациях. По ее словам, она ежемесячно получала 150 тысяч рублей за свои действия.

Приговор в отношении женщины будет оглашен во вторник, 30 июня.



Кирилла Серебренникова в пятницу, 26 июня, приговорили к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Режиссер обвиняется в хищении. По данным следствия, в 2011-2014 годах "Седьмая студия" получила из госбюджета 216 миллионов рублей для продвижения проекта "Платформа". Серебренников и соучастники присвоили часть средств. Было проведено несколько экспертиз. Последняя позволила установить, что культурные деятели похитили почти 129 миллионов рублей.