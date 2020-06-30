Онлайн-голосование по поправкам к Конституции подходит к концу

Стартовал последний день электронного голосования по поправкам к Конституции России. У жителей Москвы и Нижегородской области ещё есть время до восьми вечера.

За предыдущие дни явка среди голосующих таким способом достигла почти 90 процентов. Как уточняют в Мосгоризбиркоме, те, кто так и не сделает свой выбор дистанционно, 1 июля смогут заполнить бюллетень на своём избирательном участке.

В целом, по итогам пяти дней голосования, средняя явка по России превысила 37 процентов — это более 40 миллионов человек. Впервые в истории страны сделать выбор можно на протяжении целой недели, напоминает телеканал "Россия 24".