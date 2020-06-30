Электронное голосование по поправкам: явка достигла 90 процентов

На дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ явка достигла 90%, проголосовали более 1 миллиона человек, передает ТАСС.

Как сообщалось, избиратели Москвы и Нижегородской области могут принять участие в онлайн-голосовании с 25 июня. По состоянию на 08:57 по московскому времени 30 июня явка составила 90,01 процента. Уже принято 1 054 904 бюллетеня. Дистанционное электронное голосование доступно еще 11 часов.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, основным днем голосования станет 1 июля, но россиянам доступно голосование с 25 по 30 июня.

Участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов начнется после 20:00 по местному времени 1 июля.

Кроме голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), гражданам доступно голосование на придомовых территориях, бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование, а также с помощью сервиса "Мобильный избиратель".