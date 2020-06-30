На Ямале до 10 июля включительно продлили режим самоизоляции

Режим изоляции на Ямале решено продлить до 10 июля. В это время, сообщает региональный оперативный штаб, запрещены массовые мероприятия, организованные выезды спортсменов на сборы и соревнования, а также выезд детей в летние лагеря.

Из разрешенных мероприятий — с пятницы, 3 июля, можно начинать подготовку и сдавать нормы ГТО, выпускникам разрешается самостоятельно добраться до пункта сдачи ЕГЭ. Для всех жителей сохраняется масочный режим и социальная дистанция, информирует ГТРК "Ямал", выходящая в эфир на телеканале "Россия 24".

Пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями смогут выходить из дома только по острой необходимости. Те работники, кто вышел в офисы и на предприятия, должны соблюдать меры предосторожности.

Кроме того, сегодня заместитель губернатора Андрей Воронов и глава Нового Уренгоя Иван Костогриз посетили поликлинику Коротчаево и оценили условия, в которых люди получают медпомощь. Главврач рассказал, что ситуация с заболеваемостью в районе – непростая. Амбулаторно лечение от коронавируса проходят 80 пациентов. Диагноз коронавирусная инфекция поставлен и двум детям 5 и 7 лет, у них болезнь протекает в легкой форме. Установлено 168 контактных лиц, в том числе 19 детей. Выздоровели порядка 20 человек. Сделан дополнительный заказ тест-систем.

На 30 июня Ямал занял 6 место по зараженным коронавирусом среди регионов России. Согласно данным федеральной статистики по борьбе с COVID-19, на Ямале зафиксировано 248 новых случаев инфекции. Более печальная статистика только у 5 регионов России: Москва — 745,

Московская область — 301, Ханты-Мансийский АО — 279, Свердловская область — 276, Санкт-Петербург — 253.