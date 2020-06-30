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Поправки в Конституцию 4 минуты назад

30 июня 202021:02 Андрей Григорьев

Кампания, которая войдет в историю: впереди — основной день голосования

Кампания, которая войдет в историю: впереди — основной день голосования

Во вторник вечером, 30 июня, завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию России.Через интернет свое мнение выразили более 90 процентов зарегистрированных граждан. На избирательных участках явка уже вплотную приблизилась к пятидесяти процентам. Впереди — основной день голосования. Все процедуры, юридические и санитарные, уже отработаны до мелочей.

Санитарная обработка осуществляется перед открытием каждого участка, а еще по несколько раз в течение дня, когда случаются перерывы. Члены комиссий перед работой непременно проходят медосмотр, чтобы ни в коем случае не стать источником заражения, особенно для пожилых голосующих. Всем, кто пришел на участки, гарантирована безопасность.

"Проголосовать — это отдать свое мнение за ту жизнь, которая у нас идет. Сегодняшний период жизни можно назвать положительным", — поделился своим мнением ветеран труда Борис Абакумов.

У ветеранов особенное отношение и к самому процессу голосования, и к содержанию Основного закона. Вот что думает ветеран ВОВ Николай Евтушенко:

— Я голосую за мирное государство, за мир во всем мире. Желаю счастья, добра и процветания человечеству! У сильного государства должна быть мощная Конституция.

На горячей линии ВГТРК и "Комсомольской правды" телефоны не умолкают. У людей все еще остаются вопросы — на них ответят каждому.

— Какова цель внесения поправки в Конституцию, касающейся главенства межнационального законодательства над нормами международного права?

"Российская Федерация будет выполнять свои международные обязательства, но только те, под которыми мы действительно подписались, которые соответствуют нашему конституционному правопорядку. Вот в этом смысл этой поправки", — рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Андрей Клишас.


30 июня проголосовал и актер Владимир Машков:

— Тут очень важно поучаствовать, прежде всего, в жизни своей страны, своего будущего, будущего своих детей, внуков. Вот это, наверное, важно — быть неравнодушным к жизни своей страны.

По данным на утро сегодняшнего дня, проголосовало уже почти пятьдесят миллионов человек. Явка стремительно приближается к половине, а ведь впереди еще основной день голосования.

Уникальная кампания, которая войдет в историю даже одними только техническими подробностями. Впервые такой обширный временной интервал — целая неделя. Голосования и наблюдения в масках — такого тоже еще никогда не было.

Жалоб на нарушения практически нет — среди тысяч обращений в ЦИК большинство связано с оргвопросами: путаница с адресами, фамилиями, участками. И все это быстро решается на местах.

"По сравнению с действительно крупнейшими федеральными кампаниями по выборам у нас в этот раз просто ничтожное количество жалоб. Я надеюсь, что эта тенденция продолжится — ни одной жалобы серьезной, ни одного обращения, которые требуют рассмотрения рабочей группой ЦИКа и, возможно, самой ЦИК", — рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Международные эксперты за это время посетили сотни участков — в один день никогда бы не успели.

"У меня довольно богатый опыт наблюдения за разными выборами — я работал в Армении, Великобритании, США. Но здесь мы видим прекрасную организацию, все идет как надо. Особенно учитывая обстоятельства, связанные с пандемией. Но это никак не сказывается на голосовании, все на высшем уровне", — отметил международный наблюдатель, депутат парламента Италии Паоло Гримольди.

В наблюдатели приглашали всех, но вот движение "Голос" своих активистов в этом качестве почему-то не зарегистрировало, зато исправно пополняет свою карту нарушений, на которой из года в год одни только фальсификации.

"Среди сообщений на выборах президента Российской Федерации 78 процентов оказалось фейками. В 2018 году в единый день голосования — 72 процента. Потом 2019 год — опять взлет — 81 процент фейков. Уже сейчас в период общероссийского голосования наши наблюдатели, эксперты, правозащитники констатируют, что среди заявленных сообщений 92 процента — это фейковая информация", — рассказал сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод.

Из центра общественного наблюдения, но дистанционно (такая возможность пока есть только у двух регионов — Москвы и Нижегородской области), отдал свой голос столичный мэр Сергей Собянин.

За поправки голосуют в комплексе, потому что только все вместе они дают юридическую перезагрузку страны.

"Я могу смело сказать не только от имени Русской православной церкви, но и от имени всех традиционных конфессий Российской Федерации — для нас совершенно особый смысл имеет та поправка, в которой упоминается наследие, полученное нами от предков", — выразил свое мнение председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Сегодня мы формируем тот свод правил, наших убеждений, которым будут пользоваться наши дети, чтобы у них не было времени на сомнения, на переубеждения, чтобы они уже просто жили и добивались успехов в нашей стране", — считает заслуженный артист России Денис Майданов.

Даже сама процедура с множеством возможностей и способов — признак отношения к гражданам. Можно проголосовать и в родильном отделении больницы, и без отрыва от производства, например, как в одном хозяйстве в Волгоградской области. Сейчас как раз началась уборочная — пшеничные поля нельзя оставить без присмотра.

30 июня такое голосование — в полях, на предприятиях, на придомовой территории — закончилось, как и электронное (в Москве и Нижегородской области). А вот на участках по-прежнему ждут тех, кто до сих пор еще не приходил. Тем более в среду, 1 июля, основной день голосования.

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