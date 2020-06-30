Собянин: хакерские атаки на систему электронного голосования были неудачными

Мэр Москвы в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал попытки хакеров атаковать систему электронного голосования. По словам Сергея Собянина, за взлом даже был учрежден приз в размере двух миллионов рублей.

Столичный мэр обратил внимание на то, что ничего невозможно защитить на сто процентов. При этом Собянин подчеркнул, что система электронного голосования серьезно защищена. Власти даже привлекли хакеров, чтобы те попробовали осуществить взлом. Поскольку никому не удалось нарушить работу системы, два миллиона пришлось отдать ее разработчикам.

Сергей Собянин рассказал, что хакерские попытки и провокации во время голосования действительно были, но ни одна из них не увенчалась успехом. Были и небольшие сбои, но они тоже не отразились на качественной работе системы.



В среду, 1 июля, состоится основной день голосования. Отдать свое мнение онлайн могли только два региона — Москва и Нижегородская область. Электронное голосование уже завершено.