1 июля - основной день голосования по поправкам в Конституцию

Завершился шестой день голосования по изменениям в российскую Конституцию. Закончилось и электронное голосование, в котором принимали участие жители Москвы и Нижегородской области. Расшифровку его результатов начнут в восемь часов вечера 1 июля, передает телеканал "Россия 24".

Более 90 процентов зарегистрированных граждан проголосовали через Интернет. Явка на избирательных участках явка приблизилась к пятидесяти процентам.

Впереди — основной день голосования. Все процедуры, юридические и санитарные, отработаны до мелочей. В восточных регионах нашей страны избирательные участки уже открылись вновь.