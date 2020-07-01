Памфилова написала Зюганову письмо об "особом мнении"

Глава ЦИК Элла Памфилова направила письмо председателю КПРФ Геннадию Зюганову по поводу "особого мнения" членов участковых избирательных комиссий от КПРФ. Ранее появились сообщения о том, что члены УИКов с правом решающего голоса планируют прикладывать к итоговому протоколу некий документ с обвинениями в нарушениях при проведении голосования.

В письме Памфилова подчеркивает, что заранее сфабрикованные и безосновательные обвинения недопустимы и просит Зюганова взять ситуацию на контроль.

Лидер КПРФ уже заявлял, что партия не давала никаких директив членам УИК от партии. Сам Зюганов уже проголосовал по поправкам в Конституцию и сообщил, что российские коммунисты готовят собственный проект конституции. Партия подготовила 108 поправок, выделив 15 приоритетных, однако учтены они не были. По его словам, три советские конституции "дали уникальные права трудовому народу", а ельцинская была утверждена "без согласия с мнением народа". Поэтому КПРФ будет настаивать над принятием "конституции народовластия", по которой "граждане бы имели все необходимое".