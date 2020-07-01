ЦИК опубликовал первые результаты голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК России опубликовал предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию. По состоянию на 15:00 по московскому времени, 73 процента проголосовавших поддерживают изменения. Об этом сообщила ЦИК в своем telegram-канале.

Также комиссия запустила счетчик предварительных итогов голосования по стране. Например, в Еврейской автономной области за принятие поправок отдали свой голос 80,24 процента жителей. Такие данные получены после обработки 1,09 процента протоколов.

В Сахалинской области поддержали изменения 74,02 процента проголосовавших. На Чукотке 83,09 процента жителей также высказались положительно. В Забайкальском крае за принятие поправок проголосовали 28,22 процента граждан.