Голосование по поправкам: данные ЦИКа и удивление евродепутата

ЦИК прогнозирует явку выше 62%, заявила секретарь комиссии Майя Гришина. Она отметила, что по состоянию на 17.00 по Москве средняя явка на голосование по поправкам в Конституцию достигла 62%. Так как почти половина участков еще открыты, эта цифра будет намного выше, сказала Гришина.

По итогам обработки 5,39% протоколов за поправки в Конституцию проголосовали 69,76% россиян.

Присутствующая на голосовании в качестве наблюдателя депутат Европарламента Элен Лапорт отметила высокий уровень организации, в том числе с санитарной точки зрения. На брифинге в Общественной палате РФ Лапорт назвала увеличенный срок голосования по поправкам благоприятным в нынешних условиях. "Я поражена и удивлена", — резюмировала Лапорт.