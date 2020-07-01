Тема:

Поправки в Конституцию 39 минут назад

1 июля 202020:50 Андрей Григорьев

Поправки в Конституцию: будет учтен каждый голос

Поправки в Конституцию: будет учтен каждый голос

Судя по явке, голосование по поправкам в основной закон объединило всех россиян вне зависимости от их политических предпочтений, религиозных взглядов и места жительства. Свое мнение высказала вся страна, включая наших сограждан за границей, где тоже открылись избирательные участки, и даже за пределами планеты — на Международной космической станции. 

Атомный ледокол "Арктика" - на ходовых испытаниях в Финском заливе, но и на его борту идет голосование. С учетом всех санитарных требований команда по одному заходит в капитанскую рубку.

Участковые комиссии за этой неделе побывали, кажется, во всех уголках необъятной родины.

"Огромная нагрузка на членов избирательных комиссий, участковых, членов территориальных избирательных комиссий субъектов, когда голосование идет 7 дней. Процедура должна быть жестко исполнена, и никаких отклонений влево или вправо не должно быть, иначе все это голосование пойдет насмарку", — сказал Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК РФ.

Практика показала: это единственно верное решение - растянуть голосование на неделю. Люди шли на участки так равномерно, что ни на одном не создали ни очередей, ни столпотворения, которое могло бы привести к распространению вируса.

"Это по-настоящему день исторический, одно из самых значимых, наверное, событий в новейшей истории российского государства. И сегодня у нас день нерабочий", — отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

Все данные сегодня — о явке, жалобах, нарушениях — в информационном центре ЦИК, и нет ни одного обращения, которое бы не рассмотрели. Фейки разоблачают прилюдно - их набралась уже целая коллекция. 

В основной день голосования и для Центризбиркома — главная нагрузка. Здесь не прекращаются заседания, пресс-конференции, на постоянной видеосвязи — российские регионы. Вокруг голосования вращается сегодня вся политическая жизнь страны.

Необходимость редактирования Конституции признают сегодня на разных флангах российского партийного фронта.

"Сегодняшнее голосование имеет принципиальное значение. Граждане должны высказать свою волю. Кстати, сам процесс обсуждения, рассмотрения этой темы, он вообще имеет весьма позитивное значение, потому что люди задумались, задумалась молодежь", — считает глава КПРФ Геннадий Зюганов.

"Наконец-то реализовал свое право — участие в голосовании за будущее своей страны, будущее своей семьи, своих детей, своих внуков", — скаазал Андрей Турчак. секретарь Генсовета "Единой России".

Об этом говорят представители разных конфессий.

"Поправки в Конституцию как раз и определяют тот вектор, каким будет жить государство по отношению к больным, пожилым, по отношению к природе, по отношению к стране, ее целостности", — подчеркнул Александр Борода, президент Федерации еврейских общин, член Общественной палаты РФ.

"Религиозные организации российские, мы здесь родились, веками вместе живем. И важно, чтобы это отношение государства, закона к религиозным организациям, вообще к религии отражалось в Конституции", — отметил Талгат Таджуддин, Верховный муфтий РФ, председатель Центрального духовного управления мусульман.

Единодушны и деятели отечественной культуры: это крайне важный шаг для страны, который напрямую влияет на будущее всех граждан.

"Я являюсь соавтором одной из поправок. Поэтому я должен прийти и сам на своем участке проголосовать за свою поправку", — сказал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Основные поправки — это все-таки те, которые основаны на необходимости закрепить суверенитет страны", — уверен народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков.

Услышан будет каждый. Вот голосует премьер-министр Михаил Мишустин. "Сегодня мы определяем будущее России. Я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей", — заявил он.

А это хлеборобы юга России. У них в уборочную не бывает выходных, и участки оборудовали прямо на бескрайних пшеничных полях. Мы зерно даже стали отправлять на экспорт — и это тоже признак общего уровня развития страны, который в основном законе предлагается закрепить.

"Поправки в Конституцию — это возможность сохранить страну стабильной и развивающейся, сильной державой, чтобы в нашей стране был сильный президент" — подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Андреевский флаг на мачте, а в руках — военные билеты — на пирсе Севастополя под звуки оркестра голосуют моряки Черноморского флота.

Врачи, которые продолжают бороться с коронавирусом.

"Врачи голосуют здесь. В электронном виде много проголосовало. Очень правильно сделано — никакого ажиотажа нет. И в течение недели в спокойном режиме приходили и голосовали", — сказал главврач ГКБ №67 Андрей Шкода.

И люди в хосписах — об этом рассказывает  глава благотворительного фонда, который эти медицинские учреждения курирует.

"Не было ни одного человека, который бы не знал, что происходит. Они все сказали, что они осведомлены, что они — за голосование, некоторые какие-то цитировали поправки", — сказала Нюта Федермессер, руководитель Центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера".

Об изменениях хорошо знает абсолютное большинство голосующих, ведь в подготовке поправок принимала участие едва ли не вся страна, предложения принимали больше месяца.

"Это Конституция, которая подготовлена самими людьми. Мы сформулировали, мы дали эти формулировки, которые ложатся в текст основного закона,. У Конституции, конечно же, есть свой специальный язык, и мы все должны с этим считаться, но суть предложений — это именно позиция людей, то, что они высказывали", — заверил Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Параллельно в двадцати городах сегодня идет еще и голосование по присвоению им звания "Трудовой доблести", наподобие "доблести воинской", и эта инициатива тоже способствует сплочению местных жителей, как конституционные поправки — целой страны.

"Фактически это голосование, сама работа по изменению — это объединение, которое нас вдохновляет! Потому что мы заложили основу, вокруг которой мы объединимся. Это основа того задела, который будут развивать и наши дети, и те, кто идет за нами", — уверена Елена Шмелева, руководитель фонда "Талант и успех".

Рекордное число наблюдателей — в два с половиной раза больше, чем обычно присутствует на выборах. Все это, чтобы ни у кого не было сомнений в легитимности результатов. Иностранные эксперты — даже в российском Крыму.

"Это действительно очень хорошо организованный процесс выборный. Соблюдаются все санитарные требования, все меры предосторожности. Думаю, что в целом для крымчан это хорошая возможность еще раз подтвердить тот выбор, который они сделали в 2014 году. С технической точки зрения все действительно очень хорошо организовано", — подчеркнул Тьерри Мариани, международный наблюдатель, депутат Европарламента от Франции.

Из 92 минут, за которые МКС совершает виток вокруг Земли, сорок она летит над Россией, и командир корабля "Союз МС-16" Анатолий Иванишин именно в этом интервале голосует онлайн — впервые в космосе. Планшет плавает в невесомости.

"Результаты впечатляющие. Доля тех, кто заявился и проголосовал, — больше 90%. Это говорит о том, что технология востребованная, удобная. Каких-то больших технологических проблем мы не видели с этим. Будем распространять на другие регионы.  Мы считаем, что дальше будет технология активно развиваться, у нее большое будущее", — заявил Максут Шадаев, министр цифрового развития и коммуникаций.

Сегодня будет учтен каждый голос — и тот, что отдали на дому, и тот, что на предприятиях, и тот, который поступил онлайн. Поправки в Конституцию вступят в силу, если за них будет больше половины тех, кто принимал участие в голосовании.

Ранее по теме

Сейчас

20:22

ЦИК назвал явку на голосовании по Конституции "очень достойной"

19:51

Решение по аресту Порошенко так и не приняли

19:30

"Зенит" обыграл "Тамбов" благодаря голу Ригони на 91-й минуте

19:26

Новый свиной грипп и ситуация с COVID-19: комментарий ВОЗ

18:31

На Урале завершилось голосование по поправкам

18:25

Любимова отреагировала на смерть Проскурина

18:16

Собянин сомневается во второй волне коронавируса

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Поправки в Конституцию: будет учтен каждый голос

Поправки в Конституцию: будет учтен каждый голос

31 минута назад
Новый свиной грипп и ситуация с COVID-19: комментарий ВОЗ

Новый свиной грипп и ситуация с COVID-19: комментарий ВОЗ

1 час назад
Сирия, США и антитеррор: видеосаммит Путина, Рухани и Эрдогана

Сирия, США и антитеррор: видеосаммит Путина, Рухани и Эрдогана

15 минут назад
У Мишустина "зашкаливают антитела", считает Памфилова

У Мишустина "зашкаливают антитела", считает Памфилова

45 минут назад
Любимова отреагировала на смерть Проскурина

Любимова отреагировала на смерть Проскурина

2 часа назад
ЦИК назвал явку на голосовании по Конституции "очень достойной"

ЦИК назвал явку на голосовании по Конституции "очень достойной"

41 минута назад
Президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление

Президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление

5 часов назад
Трампу докладывают не обо всем

Трампу докладывают не обо всем

37 минут назад
Собянин сомневается во второй волне коронавируса

Собянин сомневается во второй волне коронавируса

2 часа назад
Россиянин открыл новую туманность при помощи самодельного телескопа

Россиянин открыл новую туманность при помощи самодельного телескопа

4 часа назад
МИД надеется, что ЕС передумает насчет России

МИД надеется, что ЕС передумает насчет России

4 часа назад
Джо Байден решил вести свою избирательную компанию тихо

Джо Байден решил вести свою избирательную компанию тихо

11 минут назад
Решение по аресту Порошенко так и не приняли

Решение по аресту Порошенко так и не приняли

1 час назад
Ко дню рождения Тимофея Трибунцева. Его называют новым Смоктуновским…

Ко дню рождения Тимофея Трибунцева. Его называют новым Смоктуновским…

8 часов назад
Рубль в июле: нет повода для стресса

Рубль в июле: нет повода для стресса

15 часов назад
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

29.06.2020 09:00
Эда Генри уволили из Fox News за домогательства

Эда Генри уволили из Fox News за домогательства

9 минут назад
Мезенцев оценил слова Лукашенко и российско-белорусские отношения

Мезенцев оценил слова Лукашенко и российско-белорусские отношения

1 час назад
Вашингтон призвал Анкару оставить собор Святой Софии музеем

Вашингтон призвал Анкару оставить собор Святой Софии музеем

1 час назад
"Зенит" обыграл "Тамбов" благодаря голу Ригони на 91-й минуте

"Зенит" обыграл "Тамбов" благодаря голу Ригони на 91-й минуте

1 час назад
США конфисковали 13 тонн китайских изделий из человеческих волос

США конфисковали 13 тонн китайских изделий из человеческих волос

1 час назад
В Wirecard и к Маркусу Брауну пришли с обысками

В Wirecard и к Маркусу Брауну пришли с обысками

2 часа назад
В Красногорске ликвидировано открытое горение

В Красногорске ликвидировано открытое горение

2 часа назад
Песков ответил на вопросы о Путине, маске и розыгрыше

Песков ответил на вопросы о Путине, маске и розыгрыше

2 часа назад
На Урале завершилось голосование по поправкам

На Урале завершилось голосование по поправкам

2 часа назад
Роту немецких спецназовцев распустили из-за экстремизма

Роту немецких спецназовцев распустили из-за экстремизма

3 часа назад
Слуцкий – о ничье с "Уфой": ни одна из команд не наиграла на победу

Слуцкий – о ничье с "Уфой": ни одна из команд не наиграла на победу

3 часа назад
Франция решила прекратить участие в миссии НАТО в Средиземном море

Франция решила прекратить участие в миссии НАТО в Средиземном море

3 часа назад
Водитель "Ягуара" перепутала педали и протаранила две машины и ворота автосервиса

Водитель "Ягуара" перепутала педали и протаранила две машины и ворота автосервиса

3 часа назад
США скупили 90 процентов запаса препарата от COVID-19

США скупили 90 процентов запаса препарата от COVID-19

3 часа назад
РЖД возобновили пассажирские перевозки в Калининград

РЖД возобновили пассажирские перевозки в Калининград

3 часа назад
Полузащитник Лоренсо Мельгарехо покинул "Спартак"

Полузащитник Лоренсо Мельгарехо покинул "Спартак"

3 часа назад
Жара и СИЗы: мнение ведущего научного сотрудника центра Гамалеи

Жара и СИЗы: мнение ведущего научного сотрудника центра Гамалеи

3 часа назад
Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии

Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии

4 часа назад
Россия следит за натовским "Мангустом"

Россия следит за натовским "Мангустом"

4 часа назад
Зеленскому напомнили, что ему сказал "глас с небес"

Зеленскому напомнили, что ему сказал "глас с небес"

4 часа назад
PGNiG вернула "Газпрому" 90 миллионов долларов

PGNiG вернула "Газпрому" 90 миллионов долларов

4 часа назад
Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США

Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США

4 часа назад
Россия подняла истребители для перехвата американского разведчика

Россия подняла истребители для перехвата американского разведчика

5 часов назад
У украинских военных взорвался "Молот"

У украинских военных взорвался "Молот"

5 часов назад
Меркель отреагировала на американские санкционные угрозы

Меркель отреагировала на американские санкционные угрозы

6 часов назад
Родственники жертвы смертельного ДТП удивили адвоката Ефремова

Родственники жертвы смертельного ДТП удивили адвоката Ефремова

7 часов назад
Коронавирусу предложили противопоставить "три Т"

Коронавирусу предложили противопоставить "три Т"

8 часов назад
Большой фестиваль мультфильмов пройдет онлайн

Большой фестиваль мультфильмов пройдет онлайн

9 часов назад
В России подорожали услуги ЖКХ

В России подорожали услуги ЖКХ

11 часов назад
С 1 июля можно получить выплату на детей от 3 до 16 лет

С 1 июля можно получить выплату на детей от 3 до 16 лет

15 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку