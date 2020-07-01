Поправки в Конституцию: будет учтен каждый голос

Судя по явке, голосование по поправкам в основной закон объединило всех россиян вне зависимости от их политических предпочтений, религиозных взглядов и места жительства. Свое мнение высказала вся страна, включая наших сограждан за границей, где тоже открылись избирательные участки, и даже за пределами планеты — на Международной космической станции.

Атомный ледокол "Арктика" - на ходовых испытаниях в Финском заливе, но и на его борту идет голосование. С учетом всех санитарных требований команда по одному заходит в капитанскую рубку.

Участковые комиссии за этой неделе побывали, кажется, во всех уголках необъятной родины.

"Огромная нагрузка на членов избирательных комиссий, участковых, членов территориальных избирательных комиссий субъектов, когда голосование идет 7 дней. Процедура должна быть жестко исполнена, и никаких отклонений влево или вправо не должно быть, иначе все это голосование пойдет насмарку", — сказал Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК РФ.

Практика показала: это единственно верное решение - растянуть голосование на неделю. Люди шли на участки так равномерно, что ни на одном не создали ни очередей, ни столпотворения, которое могло бы привести к распространению вируса.

"Это по-настоящему день исторический, одно из самых значимых, наверное, событий в новейшей истории российского государства. И сегодня у нас день нерабочий", — отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

Все данные сегодня — о явке, жалобах, нарушениях — в информационном центре ЦИК, и нет ни одного обращения, которое бы не рассмотрели. Фейки разоблачают прилюдно - их набралась уже целая коллекция.

В основной день голосования и для Центризбиркома — главная нагрузка. Здесь не прекращаются заседания, пресс-конференции, на постоянной видеосвязи — российские регионы. Вокруг голосования вращается сегодня вся политическая жизнь страны.

Необходимость редактирования Конституции признают сегодня на разных флангах российского партийного фронта.

"Сегодняшнее голосование имеет принципиальное значение. Граждане должны высказать свою волю. Кстати, сам процесс обсуждения, рассмотрения этой темы, он вообще имеет весьма позитивное значение, потому что люди задумались, задумалась молодежь", — считает глава КПРФ Геннадий Зюганов.

"Наконец-то реализовал свое право — участие в голосовании за будущее своей страны, будущее своей семьи, своих детей, своих внуков", — скаазал Андрей Турчак. секретарь Генсовета "Единой России".

Об этом говорят представители разных конфессий.

"Поправки в Конституцию как раз и определяют тот вектор, каким будет жить государство по отношению к больным, пожилым, по отношению к природе, по отношению к стране, ее целостности", — подчеркнул Александр Борода, президент Федерации еврейских общин, член Общественной палаты РФ.

"Религиозные организации российские, мы здесь родились, веками вместе живем. И важно, чтобы это отношение государства, закона к религиозным организациям, вообще к религии отражалось в Конституции", — отметил Талгат Таджуддин, Верховный муфтий РФ, председатель Центрального духовного управления мусульман.

Единодушны и деятели отечественной культуры: это крайне важный шаг для страны, который напрямую влияет на будущее всех граждан.

"Я являюсь соавтором одной из поправок. Поэтому я должен прийти и сам на своем участке проголосовать за свою поправку", — сказал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Основные поправки — это все-таки те, которые основаны на необходимости закрепить суверенитет страны", — уверен народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков.

Услышан будет каждый. Вот голосует премьер-министр Михаил Мишустин. "Сегодня мы определяем будущее России. Я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей", — заявил он.

А это хлеборобы юга России. У них в уборочную не бывает выходных, и участки оборудовали прямо на бескрайних пшеничных полях. Мы зерно даже стали отправлять на экспорт — и это тоже признак общего уровня развития страны, который в основном законе предлагается закрепить.

"Поправки в Конституцию — это возможность сохранить страну стабильной и развивающейся, сильной державой, чтобы в нашей стране был сильный президент" — подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Андреевский флаг на мачте, а в руках — военные билеты — на пирсе Севастополя под звуки оркестра голосуют моряки Черноморского флота.

Врачи, которые продолжают бороться с коронавирусом.

"Врачи голосуют здесь. В электронном виде много проголосовало. Очень правильно сделано — никакого ажиотажа нет. И в течение недели в спокойном режиме приходили и голосовали", — сказал главврач ГКБ №67 Андрей Шкода.

И люди в хосписах — об этом рассказывает глава благотворительного фонда, который эти медицинские учреждения курирует.

"Не было ни одного человека, который бы не знал, что происходит. Они все сказали, что они осведомлены, что они — за голосование, некоторые какие-то цитировали поправки", — сказала Нюта Федермессер, руководитель Центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера".

Об изменениях хорошо знает абсолютное большинство голосующих, ведь в подготовке поправок принимала участие едва ли не вся страна, предложения принимали больше месяца.

"Это Конституция, которая подготовлена самими людьми. Мы сформулировали, мы дали эти формулировки, которые ложатся в текст основного закона,. У Конституции, конечно же, есть свой специальный язык, и мы все должны с этим считаться, но суть предложений — это именно позиция людей, то, что они высказывали", — заверил Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Параллельно в двадцати городах сегодня идет еще и голосование по присвоению им звания "Трудовой доблести", наподобие "доблести воинской", и эта инициатива тоже способствует сплочению местных жителей, как конституционные поправки — целой страны.

"Фактически это голосование, сама работа по изменению — это объединение, которое нас вдохновляет! Потому что мы заложили основу, вокруг которой мы объединимся. Это основа того задела, который будут развивать и наши дети, и те, кто идет за нами", — уверена Елена Шмелева, руководитель фонда "Талант и успех".

Рекордное число наблюдателей — в два с половиной раза больше, чем обычно присутствует на выборах. Все это, чтобы ни у кого не было сомнений в легитимности результатов. Иностранные эксперты — даже в российском Крыму.

"Это действительно очень хорошо организованный процесс выборный. Соблюдаются все санитарные требования, все меры предосторожности. Думаю, что в целом для крымчан это хорошая возможность еще раз подтвердить тот выбор, который они сделали в 2014 году. С технической точки зрения все действительно очень хорошо организовано", — подчеркнул Тьерри Мариани, международный наблюдатель, депутат Европарламента от Франции.

Из 92 минут, за которые МКС совершает виток вокруг Земли, сорок она летит над Россией, и командир корабля "Союз МС-16" Анатолий Иванишин именно в этом интервале голосует онлайн — впервые в космосе. Планшет плавает в невесомости.

"Результаты впечатляющие. Доля тех, кто заявился и проголосовал, — больше 90%. Это говорит о том, что технология востребованная, удобная. Каких-то больших технологических проблем мы не видели с этим. Будем распространять на другие регионы. Мы считаем, что дальше будет технология активно развиваться, у нее большое будущее", — заявил Максут Шадаев, министр цифрового развития и коммуникаций.

Сегодня будет учтен каждый голос — и тот, что отдали на дому, и тот, что на предприятиях, и тот, который поступил онлайн. Поправки в Конституцию вступят в силу, если за них будет больше половины тех, кто принимал участие в голосовании.