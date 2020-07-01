Песков ответил на вопросы о Путине, маске и розыгрыше

Российский лидер Владимир Путин пришел голосовать без маски, потому что полностью доверяет тем санитарным мерам, которые были приняты на участке, сказал "Подъему" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А не потому что он пренебрегает правилами безопасности.

Помещение УИКа в здании РАН, которое посетил Путин, предварительно прокварцевали.

В розыгрыше бонусов по столичной программе "Миллион призов" для участников голосования глава государства участвовать не будет и поэтому сертификат не брал, передает ТАСС со ссылкой на Пескова.