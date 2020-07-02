2 июля 202011:36

Не совсем парад: астрономы призвали не паниковать из-за положения планет 4 июля

planetarium-moscow.ru

В преддверии 4 июля в ряде СМИ и соцсетей появились зловещие материалы, предрекающие миру очередной апокалипсис из-за так называемого парада планет.

Между тем, астрономы разъясняют картину небесного неба в июле в целом и 4-5 июля в частности, успокаивая тревожащихся людей: опасаться якобы зловещих предзнаменований небес не стоит.

Хотя на июльском вечернем небе, действительно, будет что посмотреть.

Например, 4 июля Земля окажется на самом дальнем расстоянии от Солнца, 5 июля произойдет третье в этом году затмение Луны, а 28 июля прольется на Землю звездный дождь – в эту ночь настанет максимум действия метеорного потока Южные дельта-Аквариды.

Кроме того, весь июль буду противостоять планеты-гиганты Юпитер и Сатурн, которые отлично видны на ночном небе.

Что касается так называемого парада планет, то, как говорится на сайте Московского планетария, если взглянуть на Солнечную систему как бы сверху и от Солонца, то, действительно, 6 планет выстроились практически в один ряд, друг за другом.

"С 4 июля мы можем наблюдать ночью Марс, Юпитер и Сатурн, а утром Венеру. До 14 числа видимость Сатурна и Юпитера будет только улучшаться, потому что они как раз войдут (Юпитер 14 июля, а Сатурн – 21 июля) в противостояние с Солнцем, то есть будут хорошо отражать солнечный свет и наблюдать за ними будет удобнее всего",

Как пояснила РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева, Уран с Нептуном издалека невооруженным взглядом не видны, Сатурн, Юпитер и Марс будут видны ночью, Венера видна только утром, а Меркурий находится рядом с Солнцем, и оно его затмевает".

То есть рассчитывать на то, что человек с балкона может увидеть, как все планеты Солнечной системы выстроились по одну сторону от светила, не стоит, пояснила Рублева.

При этом она рассказала, что в науке такого термина, как "парад планет", нет: его придумали СМИ, чтобы привлечь внимание, а такое положение небесных тел на жизнь землян "не окажет совершенно".

"Некоторые связывают его с какими-то катастрофами, уже и коронавирус приписывают, это бред", — говорит научный директор Московского планетария.

Рублева разъясняет: "Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет. Она известна, она изучена. Наука им и не занимается, потому что никаких фактов получить из этого нельзя".

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