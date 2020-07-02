Устроивших GTA-заезд братских бандитов отправили в колонию строгого режима

Серьезными сроками обернулся для четверых жителей Иркутской области пьяный GTA-заезд, в ходе которого они застрелили 20-летнего студента и порезали его девушку. Их признали виновными по восьми уголовным статьям и назначили наказание от 9 до 20 лет в колонии строгого режима.

Чудовищная история произошла в ночь на 23 февраля 2019 года у поселка Прибрежный, куда и направлялся Вячеслав Беляков вместе с невестой Ксенией Кучеровой и двумя друзьями. В пяти километрах от села дорогу ему перегородили знакомые с детства молодые люди — они перекрыли проезжую часть "Жигулями", которые принадлежали управлению ГИБДД Братска и по документам давно были утилизированы.

Вячеслава застрелили из украденного за день до этого охотничьего ружья, Ксению пырнули ножом в грудь и отобрали кошелек и все вещи, после чего пьяные злоумышленники забрали "Приору" и направились в сторону Тулуна. Спустя полчаса они попытались угнать еще один автомобиль, но владельцу внедорожника, который чудом не пострадал от пуль, удалось скрыться. Тогда выбор хулиганов пал на такси, которое их подвозило: водителя выставили из салона, а буйная компания умчалась в ночь, однако под Братском их задержали.

На скамье подсудимых оказались Василий Евсеев, Константин Курзаев, Александу Федоров и Денис Степанов. По данным СКР, их признали виновными в убийстве, покушении на убийство, разбое, неправомерном завладении автомобилем, краже огнестрельного оружия и умышленном повреждении чужого имущества. Молодых людей приговорили к срокам от 9 до 20 лет в колонии строгого режима.