На продуктовом рынке в Орске стремительно распространяется коронавирус

В Орске на рынке "Авангард" закрыты все продуктовые павильоны. Там проводят санитарную обработку. Неделю назад у трех продавцов на рынке выявили коронавирусную инфекцию. Сегодня их количество достигло 30-ти.

Первый очаг инфекции был обнаружен в мясных рядах, Затем вирус поразил молочные и овощные павильоны. Десять человек уже имеют подтвержденный диагноз. Среди заразившихся уже родственники и близкие работающих на рынке.

Вместе с тем, "Авангард" продолжает работать в ограниченном режиме. Продавцы жалуются, что товар портится, а люди с осторожностью обходят территорию. Всех работников рынка обязали пройти тест на COVID-19, его доставили еще неделю назад. Как передает ГТРК "Оренбург", выходящая в эфир на канале "Россия 24", решение о полном закрытии рынка пока не приняли. Закрыты только продовольственные ряды.

Кроме того, в соседнем Казахстане вводят карантин из-за вспышки коронавируса. Ограничения на две недели вступают в силу с 5 июля. Авиасообщение с другими странами сохранится, однако список разрешенных стран останется без изменения. Так, 20 июня Казахстан открыл полеты в такие государства, как Турция, Китай, Южная Корея, Таиланд, Грузия и Япония. Через неделю перечень был расширен. В него вошли еще 11 стран. Среди них Венгрия, Индия Германия, Чехия и Малайзия.