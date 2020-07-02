Матвиенко: законы, необходимые для реализации поправок, могут быть приняты уже в июле

Подавляющее большинство россиян, проголосовав за поправки к Конституцию РФ, обеспечили легитимность предложенных изменений. Об этом заявила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

Она отметила, что итоги голосования продемонстрировали высокий уровень консолидации общества и ответственности россиян.

Председатель Совета Федерации считает, что нужно понять причины, по которым часть россиян проголосовала против внесения поправок в Конституцию РФ.

Матвиенко поблагодарила россиян, принявших участие в голосовании, за их гражданскую позицию.

По ее словам, все законы, необходимые для реализации поправок в Конституцию РФ, могут быть приняты до завершения сессии уже в июле. Речь идет примерно о 90 законах.

Как сообщалось, по результатам обработки 100% бюллетеней за принятие изменений высказались 77,92% россиян, против – 21,27%.