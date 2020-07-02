"Gucci-священник" объяснил любовь к брендовым вещам

Батюшка из Твери Вячеслав Баскаков прославился своей любовью к дорогим вещам, выпущенными под марками люксовых брендов. Многих удивило то, откуда у священнослужителя могут быть средства на столь роскошные аксессуары. Впрочем, Баскаков не видит ничего постыдного в своем гардеробе, ведь вещи он покупал в кредит.

Священник рассказал, откуда у него пристрастие к люксовым брендам. По его словам, он изучал историю русской православной церкви и обратил внимание на то, как одевалось духовенство в 18-19 веках. Вячеслав Баскаков поделился в разговоре с "360", что его потянуло к такому стилю, потому он и старается сопровождать черную рясу разнообразными брендовыми аксессуарами.

Например, недавно священника заметили в Москве. На нем были платок и сумка от Louis Vuitton. Батюшка пояснил, что брендовые вещи берет в кредит, это не разовая покупка.

Вячеслав Баскаков признался, что сравнивает себя с литературным персонажем Эркюлем Пуаро, который всегда одевался с иголочки. По словам священника, он так же внимательно следит за своим имиджем, поскольку одежда во многом организовывает жизнь.

Вячеслав не понимает тех, кто критикует его. "Какой им нужен священник?", — задался вопросом Баскаков, делая отсылку к схиигумену Сергию, который якобы проклинает людей и может избить их ногами. Батюшка отметил, что считает себя простым священником.

Баскаков оказался в центре внимания в 2017 году, когда опубликовал в Сети снимок с ботинками Gucci. Многие обрушились с критикой на священнослужителя. Баскаков обратил внимание на то, что приобрел обувь из-за ее сходства с моделью, которую носили священники в 18 веке. К слову, тверской священник даже получил выговор за свое пристрастие к хорошим вещам.