ЦРУ и АНБ вызвали на допрос: Конгресс ждет их версию "афганских утечек"

"Россия никогда не поставляла оружие сторонникам запрещенного в стране движения Талибан (запрещено в России), а только законному правительству Афганистана" — так официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США о том, что Москва противостоит Вашингтону, продавая оружие "врагам Америки". Захарова подчеркнула, что накопившимися подозрениями Майк Помпео охотно делится с западными изданиями, но почему-то ни разу не обсуждал это c Сергеем Лавровым. После статьи The New York Times уже вызвали "на ковер" ЦРУ и АНБ — Конгресс ждет их версию "афганских утечек".

На безликих анонимках далеко не уедешь — в серии статей The New York Times о заговоре русских и талибов против американцев появляется главный герой по имени Рахмат, по фамилии Азизи. Образ прост и понятен американскому читателю — наркоторговец-неудачник, который связался с ГРУ и моментально стал купаться в деньгах:

"Во время регулярных поездок домой в северный Афганистан он ездил на автомобилях последней модели, не появлялся без телохранителей, а его дом был недавно переоборудован в четырехэтажную виллу. Как выразился один из его друзей, раньше у него и одеяла-то не было".

У друзей и соседей мифического Азизи, разумеется, нет имен. Про него говорят анонимно, якобы боясь мести, но весь город знает, сколько получал герой статьи The New York Times — за голову одного американского солдата российская разведка платила 100 тысяч долларов. Хотя могли и поторговаться — для Афганистана, где офицер полиции в месяц получает 150 долларов, сумма в 100 тысяч кажется нереальной, но статья для американцев, потому оперируют понятными читателю цифрами, чтобы не продешевить.

"Люди из разведки даже не верили, что это вообще произошло. Я думаю, это обман газет и демократов", — заявил Дональд Трамп.

Но ни демократические СМИ, ни политактив не остановить. В конгрессе инициированы слушания, уже вносятся поправки в военный бюджет. Санкции на российские оборонные предприятия предлагает наложить член сенатского комитета по международным делам Боб Менендес:

— По мере того, как появляются подробности этой отвратительной российской кампании, Дональд Трамп еще раз доказал, что он не способен защитить наши войска и нашу страну. Конгресс должен снова встать на защиту нашего народа и наших институтов от кремлевской агрессии.

"Мы должны наложить санкции на Россию, мы должны сделать это прямо сейчас. Президент США — наш главнокомандующий. Он должен уметь принимать решения, которые непосредственно влияют на безопасность нашей страны. Чтобы это сделать, он должен обладать информацией. То, что он проигнорировал такую важную информацию во время одного из брифингов — это нарушение должностных обязанностей", — заявила председатель палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси.

Трамп говорит, что разведка не нашла подтверждений слухам о связях российских спецслужб и "Талибана", но журналисты The New York Times вместе с анонимами из администрации убеждают читателей — президент игнорировал сигналы. CNN, называющая Трампа агентом Кремля, мысль подхватывает и развивает. Хозяин Белого Дома слишком болезненно реагирует на донесения разведки о России.

"Трамп просто взрывался, нападая на своих помощников с вопросами о том, почему они продолжают фокусироваться на теме России. Он даже ставил под сомнение правдивость предоставленных ему данных. Помощники были вынуждены снизить количество информации о России на ежедневных брифингах. Один из источников в разведке сообщил, что для помощников Трампа существовало удивительное правило — никогда не начинать брифинг с России", — рассказал корреспондент CNN Джим Шутто.

На Капитолийском холме ждут руководителей ЦРУ и АНБ. Главы спецслужб должны предоставить Конгрессу всю информацию по делу о якобы сговоре российской разведки и талибов. Параллельно американские силовые структуры, похоже, ищут в своих рядах тех, кто не может хранить секреты и сливает данные в прессу. Вот что сказал госсекретарь США Майк Помпео:

— Когда СМИ публикуют такое, это разбивает мне сердце, потому что такие действия ставят под угрозу жизни сотрудников нашей разведки и военных. Это опасно и незаконно. Я надеюсь, что мы найдем виновных и они понесут наказание.

Администрация Трампа ищет стукачей своими силами — надеяться им особо не на кого. В оппозиции к президенту все, кто можно. Он даже в интервью сравнил себя с одиноким рейнджером.

Американцы президента оценивают не так положительно. Его рейтинг рекордно низкий. Критики больше всего за неспособность справиться с коронавирусом. В США сейчас не просто вторая волна — страну накрыл какой-то девятый вал эпидемии. Заболевших за сутки как никогда много — 52 тысячи человек. Погибших уже под 130 тысяч.

Еще город за городом подхватывают моду сносить памятники. Мэр-демократ Ричмонда убирает все, что прославляет конфедератов. Кран снял с постамента генерала Томаса Джексона, одобрявшему рабство в 19 веке. 4 июля в день независимости на охрану монументов по всей стране заступит национальная гвардия.