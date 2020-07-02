Воробьев: в Подмосковье могут внедрить систему электронного голосования

Система электронного голосования может быть применена на следующих выборах в Московской области. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам государственного деятеля, онлайн-голосование особенно важно для молодых. Воробьев отметил, что выражать свое мнение дистанционно, не выходя из дома, удобно.

Губернатор Подмосковья рассказал, что около 3,4 миллиона жителей области поддержали внесение изменений в Конституцию. Воробьев обратил внимание на то, что в разных городах региона была зафиксирована высокая явка на общероссийском голосовании.



1 июля в России состоялось голосование по поправкам в Конституцию. По данным Центризбиркома, изменения поддержали 78 процентов жителей страны. Явка составила 68 процентов.