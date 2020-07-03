Хави вернется в "Барселону" в качестве главного тренера

"Барселона" достигла договоренности со своим бывшим капитаном Хави, который сейчас тренирует катарский "Аль-Садд". Хави возглавит "Барсу" в следующем сезоне.

Как сообщает Чемпионат.com, 40-летний Хави подпишет контракт с "Барселоной", согласно которому он будет получать 6 миллионов евро в год. Текущий сезон "Барса" доиграет под руководством Кике Сетьена, а по окончанию чемпионата состоится назначение Хави.

Хавьер Эрнандес или Хави – знаменитый полузащитник "Барселоны", в составе которой он выступал с 1998 по 2015 год. В составе "сине-гранатовых" Хавил четыре раза выиграл Лигу чемпионов и 8 раз становился чемпионом Испании. В качестве игрока сборной Испании Хави завоевал золото чемпионата мира 2010 и дважды победил в чемпионате Европы – в 2008 и 2012 годах. С 2015 по 2019 каталонец выступал за катарский "Аль-Садд", а в прошлом году был назначен главным тренером команды.