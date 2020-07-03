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Поправки в Конституцию 31 минута назад

3 июля 202011:48

Памфилова: голосование прошло демократично, итоги легитимны

Памфилова: голосование прошло демократично, итоги легитимны

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции прошло максимально демократично. Как заявила сегодня глава Центризбиркома Элла Памфилова, такой вывод можно сделать, в том числе, исходя из составов избирательных комиссий, в которых было множество представителей большого количества партий.

Также удалось полностью обеспечить безопасность жителей в ходе голосования и при подготовке к нему. В ходе заседания Центризбирком утвердил результаты волеизъявления россиян, члены комиссии подписали итоговый протокол, передает телеканал "Россия 24" .

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% бюллетеней выяснилось, что за принятие изменений высказались 77,92% россиян, против – 21,27%​​​. Явка зафиксирована на уровне 67,97%.

По словам Памфиловой, ЦИК РФ не получал жалоб, требующих рассмотрения комиссией.

ЦИК РФ принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции, передает ТАСС.

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