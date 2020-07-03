Ефремов не признал вину в пьяном ДТП со смертельным исходом

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитный не признает свою вину в совершении ДТП со смертельным исходом в центре Москвы.

"Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно. То есть данное преступление он не совершал", — заявил Пашаев телеканалу "Москва-24".

При этом он напомнил о готовности Ефремова платить (возместить ущерб), "потому что в ДТП участвовала его машина".

Ранее адвокат актера сообщил, что старается держать его в неведении относительно ситуации, насколько это возможно. Однако 3 июля проходят следственные действия, и Ефремову придется узнать некоторые детали процесса.

Авария со смертельным исходом произошла в центре Москвы чуть меньше месяца назад. Джип Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем, за рулем которого был курьер Сергей Захаров.

Он от полученных травм погиб. Позже было установлено, что Ефремов был пьян, также в его крови обнаружили запрещенные вещества.

Актер находится под домашним арестом. Если его признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.