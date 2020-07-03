Воробьев о голосовании: нашим жителям понравилось

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал о том, как он оценивает проведение голосования по внесению поправок в Конституцию.

- Андрей Юрьевич, но вот озвучены сегодня окончательные данные по голосованию по Конституции, ваша реакция на эти цифры?

- Результат очень высокий, это очень высокий уровень доверия, ответственности, который получила вся страна и Подмосковье, в частности. У нас 3 миллиона 400 тысяч голосов "за". Явка очень высокая. И, конечно, прежде всего, слова благодарности всем, кто пришел, кто из-за этого коронавируса и прочих стандартных ограничений не побоялся. У всех хлопот полный рот и вместе с тем мы увидели в самых разных городах Подмосковья очень высокую явку и очень высокий уровень доверия. Это дорогого стоит. И наша задача и дальше сделать так, чтобы каждый человек, у которого есть вопросы и проблемы, чувствовал нашу заботу, чтобы, как сказал сегодня президент, вот это расширенное правительство от главы муниципалитета до президента, все мы работали в едином ритме.

- Да, действительно, очень большая явка на этом голосовании была. Как вам кажется, почему?

- У нас явка 76 процентов. Потому что удобно людям. Мы во двор выезжали, в квартиру приходили, правда, с ограничениями определенными, но все равно. Все-таки вот этот формат, особенно летом, он, безусловно, удобен, потому что, как я сказал, в нашем огромном мегаполисе у нас куча вопросов у каждого человека, темп сумасшедший и, видите, такая явка. Удобно. Удобно такое количество дней, очевидно. Но, все-таки, самое большое количество пришло в избирательные участки. Мы, конечно, в следующий раз попробуем тоже участвовать еще и в электронном голосовании, предоставить такую возможность, потому что для молодых особенно очень важно. Но, явка очень высокая.

- Электронное голосование: на этом голосовании использовали довольно много новаций – электронное голосование, о котором вы уже сказали, голосование несколько дней, голосование во дворах. Как вам кажется, что из этого может остаться с нами и на грядущие различные избирательные кампании?

- Оставаться должно всегда то, что дает легитимность и соответственно делает человеку удобным. Какое голосование? Вот, электронное голосование, конечно, можно отдать свой голос, не выходя из дома – это удобно. Поэтому в следующий раз мы попробуем такую опцию открыть. Но мы видим, что есть традиция и на избирательные участки 1 июля много пришло избирателей, причем самых разных возрастов. Учитывая COVID-19, во дворах мы развернули участки, тоже сработало, тоже удобно, время экономит. Голосование на дому тоже востребовано определенной категорией жителей, поэтому посмотрим, как будет идти жизнь дальше и какие формы останутся. Я думаю, что все самое удобное должно остаться, обеспечив, безусловно, гарантию легитимности и всего того, что связано с голосованием – контроля в частности.

- Голосование во дворах. Некоторые критиковали, мол, как-то оно непрезентабельно выглядит, где-то это просто на детских площадках, на каких-то столиках импровизированных. Вы наверняка видели много таких фотографий в интернете. Что вы по этому поводу думаете?

- У нас все было презентабельно, нашим жителям понравилось. Что, вышел из подъезда, отдал голос, тебя зарегистрировали. Маска есть, перчатки есть. Тут большая, конечно, нагрузка на избирательные комиссии легла, потому что 7 дней – это все-таки продолжительный период и меры безопасности должны соблюдаться строго, контактов много. И здесь отдельные слова благодарности и Центральной комиссии, которая координировала эту всю работу и, конечно, нашим участковым комиссиям, территориальным, наблюдателям, которые терпеливо и пытливо сидели все это время, наблюдали, как и кто голосует, все это такая непростая работа.