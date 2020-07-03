Поправки в Конституцию РФ вступят в силу 4 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.

"Поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции (...) вступают в силу 4 июля 2020 года", – говорится в указе.

Тем же указом президент распорядился официально опубликовать Конституцию РФ с внесенными в нее изменениями.

Текст Конституции с внесенными поправками доступен на официальном сайте Госдумы РФ.

Как заявил Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении соответствующих поправок, изменения в основной закон страны были внесены "без всякого преувеличения по воле народа".

"Вы знаете мою позицию – изменения, внесенные в основной закон, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России", – сказал Путин на встрече, которую транслирует канал "Россия 24".

С 25 июня по 1 июля в России прошло голосование по поправкам в Конституцию. По итогам обработки ста процентов протоколов явка составила 67,97 процента. Поправки поддержали 77,92 процента (почти 58 миллионов) россиян. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование прошло демократично, его итоги без сомнения легитимны.