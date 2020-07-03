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Поправки в Конституцию 41 минута назад

3 июля 202016:35

Президент высказался о меньшинствах и правах

Президент высказался о меньшинствах и правах

В России не было, нет и не будет ограничений прав по признаку расы, сексуальной ориентации и отношения к религии, заявил глава российского государства Владимир Путин на видеовстрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон.

Навязывать ничего не надо, продолжил Путин, человек должен вырасти и самостоятельно определять свою судьбу. Были времена, когда за гомосексуализм преследовали. И сейчас есть такие страны, где за сексуальную ориентацию есть уголовное наказание, в том числе в ряде американских Штатов.

Алексей Пушков рассказал Путину о "радужном" флаге, вывешенном на фасаде американского посольства в Москве.

"Кто работает в этом здании? – уточнил президент, а затем отшутился. – Американские дипломаты? Хорошо, они показали, кто там работает".

В России, напомнил Путин, принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Мы против того, чтобы что-то навязывать. И не надо по этому вопросу, критикуя Россию, ломиться в открытую дверь.

"Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу", — предложил президент России на встрече с рабочей группой по разработке поправок в Конституцию, которую в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".

На замечания о том, что пропаганда нетрадиционной ориентации среди детей ведется даже через радужное мороженое, Путин ответил, что за всем, конечно, не уследишь, кто какую этикетку придумал, но видеть во всем пропаганду ЛГБТ-сообщества тоже не стоит.

"Если есть основания предполагать, что это пропаганда нетрадиционных для нас ценностей, то общественным организациям, которые разделяют официальную позицию российской власти, изложенную в конституции и наших законах, нужно соответствующим образом — только не агрессивно, это самое главное, — выстроить общественный контроль", — предложил глава государства.

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