Поправки в российскую Конституцию вступили в силу

С 4 июля согласно указу президента России Владимира Путина поправки в Конституцию вступают в силу. Ее обновленный текст опубликован на сайте правовой информации.

Владимир Путин уже обозначил следующую после принятия поправок задачу. Это — качественное развитие всей законодательной базы. Об этом глава государства говорил на онлайн-встрече с членами рабочей группы, которые занимались подготовкой изменений в Конституцию.

На встрече Путин отметил, что решение о внесении поправок в основной закон было принято всей страной, и касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России.

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию изначально было назначено на 22 апреля 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 его перенесли. Граждане России голосовали с 25 июня по 1 июля. Всего проголосовало 67,97 процента избирателей. 77,92 процента (около 58 миллионов) поддержали поправки в Конституцию. Против проголосовали 21,27 процента, или 16 миллионов.

Указ о внесении поправок в Конституцию президент России подписал 3 июля 2020 года.