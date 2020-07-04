Мороженое помогает выявить серьезное заболевание

В эфире телеканала "Россия 1" врач Александр Мясников рассказал историю из своей медицинской практики, когда мороженое помогло выявить у пациента серьезное заболевание.

Пациент Мясникова, ранее переживший операцию на открытом сердце, жаловался на перебои в его работе. Так как у пациента диагностировали диабет с высоким холестерином и проблемы с щитовидной железой, правильно определить причину начавшейся стенокардии было непросто. А сопутствующие жалобы были серьезными – человек не мог глотать, особенно холодную пищу. Например, мороженое.

"Первое, что пришло нам в голову – это онкология. Мы стали больного обследовать. И буквально в первом же анализе крови мы натолкнулись на то, что гемоглобин у больного был снижен – 9,5, то есть мы обнаружили у него анемию, что только утвердило нас в мысли об онкологии", — вспоминает Мясников.

Анемия – это пониженный уровень гемоглобина в крови особых клеток крови, которые переносят кислород. Чаще всего думают, что анемия вызвана дефицитом железа в питании, но иногда анемия предупреждает о страшной проблеме – о внутренних кровотечениях. Они могут возникать при раке желудка, раке кишечника или раке матки. И в этом случае анемия – это сигнал об онкологии. Но как понять, онкология это или всего лишь дефицит железа? Какие показатели крови нужно знать, чтобы не пропустить серьезные заболевания?

Мясников посоветовал запомнить 3 буквы из анализа крови: латинские MCV, обозначающие средний объем эритроцитов: "MCV бывает пониженный – меньше 80, или повышенный – больше 100. Если у вас пониженный гемоглобин, то рассматривается один из трех вариантов, классических для железодефицитной анемии: недостаток витамина B12, либо фолиат – фолиевая кислота, либо ряд других проблем, среди которых – сниженная функция щитовидной железы".

У пациента Мясникова с нарушением глотания мороженого, холодной воды, напитков выявляется анемия с умеренным повышенным MCV: "Мы начинаем гадать, потому что мы делаем ему гастроскопию, и ничего не находим. Мы делаем ему колоноскопию – и ничего не находим! Мы исследуем ему печень, поджелудочную железу, мы исследуем легкие, мы делаем спиральную томографию, но не находим никаких следов онкологии. Но на что мы наталкиваемся? На определенные биохимические изменения – немножко повышен билирубин и некоторые ферменты. И вот именно симптом, что он реагирует именно на холодное, навел нас на мысль в одной очень специфичной болезни, так называемая "холодовая агглютининовая болезнь", когда при понижении температуры тело начинает вырабатывать антитела к эритроцитам, которые разрушают их, приводя к анемии".

Наводящие вопросы о том, как пациент переносит холод, помогли поставить точный диагноз. Пациент говорил, что у него всегда красный нос на морозе, "такое впечатление, что я – алкоголик, мне неудобно, у меня красные щеки". Выяснилось, что присутствует и синдром Рейно с холодеющими синюшными пальцами.

"И вот у нас появился диагноз. И сразу стало многое понятно. Больному прописали лекарство, которое дается на деактивацию этих антител, и рекомендовали не бывать на холоде", – привел положительный исход этой врачебной истории Мясников.

Ранее он рассказал о так называемых "противоонкологических диетах" и перечислил продукты, сдерживающие развитие рака.