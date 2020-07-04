Опубликован обновленный вариант Конституции

Обновленный текст Конституции России опубликован на официальном правовом портале. Изменения в текст Основного закона от 12 декабря 1993 года были приняты в ходе всероссийского голосования 1 июля 2020 года.

Всего в Конституцию внесены 206 поправок. Они гарантируют права человека на уважение достоинства, качественную медицину, индексацию пенсий. Отдельно в упомянуты отношения в семье и дети.

Теперь признается примат Основного закона над международным правом. Чиновникам воспрещается иметь двойное гражданство.

Полномочия парламента усиливаются, вступает в силу поправка о президентских сроках.

Российский президент Владимир Путин заявил о внесении изменений в Конституцию в ходе послания Федеральному собранию в феврале 2020 года, его поддержали большинством голосов. Всенародное голосование изначально было назначено на 22 апреля 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 его перенесли. Граждане России голосовали с 25 июня по 1 июля. Всего проголосовало 67,97 процента избирателей. 77,92 процента (около 58 миллионов) поддержали поправки в Конституцию. Против проголосовали 21,27 процента, или 16 миллионов.