Убитые и раненые: побоище в американском ночном клубе

Неустановленный злоумышленник открыл огонь по посетителям ночного клуба Lavish Lounge в штате Южная Каролина на юго-востоке США.

Как сообщают СМИ, стрельба произошла в ночь на воскресенье, 5 июля, во время музыкального концерта. В результате ЧП погибли два человека, еще восемь – были госпитализированы с различными ранениями.

Сотрудники правоохранительных органов, находившиеся неподалеку, увидели толпу людей, которые в панике выбегали из заведения. Стражи порядка вызвали подкрепление и попытались нейтрализовать стрелка, однако им не удалось идентифицировать подозреваемого.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств ЧП, полицейские пока не смогли задержать человека, причастного к совершению этого преступления.