"Локомотив" собирается приобрести лучшего бомбардира австрийской бундеслиги

Московский "Локомотив" собирается усилить линию атаки. Москвичи рассматривают кандидатуру лучшего бомбардира чемпионата Австрии Шона Вайсманна.

Как сообщает Soccer.ru, "Локомотив" может приобрести 24-летнего нападающего "Волфсберга" Шона Вайсманна. В недавно завершившемся сезоне израильтянин забил 30 мячей в 31 матче.

Вайсманн провёл первый сезон в "Вольфсберге" и сразу стал лучшим бомбардиром австрийской бундеслиги. Израильтянин заинтересовал не только "Локомотив". На израильского футболиста претендует также немецкий "Вольфсбург".