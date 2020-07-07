Спасатели эвакуировали травмированного звонаря с 26-метровой колокольни. Видео

В минувшее воскресенье, 5 июля, в Ярославской области спасатели провели необычную операцию по эвакуации пострадавшего, попавшую на видео.

Как рассказали в региональной пожарно-спасательной службы, звонарь храма в селе Левашово получил травму после удара языка колокола и последующего падения на звоннице.

Молодой человек, у которого был диагностировал перелом колена, потерял возможность двигаться самостоятельно и на помощь ему пришли спасатели, эвакуировавшие пострадавшего с 26-метровой колокольни при помощи альпинистского оборудования.

Все прошло благополучно, вскоре травмированный оказался на земле, где его уже ожидала бригада скорой медицинской помощи, доставившая звонаря в больницу.