В Гостином дворе состоялся мексиканский фестиваль, посвященный Дню мертвых, который был приурочен к чемпионату мира по футболу в России. Костюмированное представление и национальные танцы Мексики не оставили равнодушными россиян, пришедших посмотреть на это праздничное действо.

Обычно карнавал, посвященный Дню мертвых, проводится 1 и 2 ноября. Однако мексиканцы решили ради чемпионата мира по футболу провести его 29 июня в Москве. Несмотря на не самое веселое название праздника, в День мертвых всегда царит радостная атмосфера.

"День мертвых — одна из самых старых традиций Мексики, которая началась еще в доиспанские времена, когда коренные народы Мексики вспоминали своих мертвых и воздвигали им алтари. Она прошла через колониальную эпоху и достигла наших дней, а в 2003 году стала нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО", — цитирует ТАСС атташе по культуре мексиканского посольства Кристину Фортуни.

Зрители, собравшиеся в Гостином дворе, увидели выступление традиционного ансамбля мариачи, без которого невозможно себе представить праздник. После этого артисты, чьи лица были раскрашены в черепа, в маскарадных костюмах стали исполнять национальные танцы, предлагая гостям Дома мексиканского болельщика поучаствовать с ними в торжестве.

День мертвых отмечают в Мексике 1 и 2 ноября. Он посвящен памяти умерших родственников. В этот день мексиканцы вспоминают родных, подносят к алтарю напитки, еду и подарки.