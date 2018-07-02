Российский футбольный союз (РФС) благодаря победе сборной России в 1/8 финала домашнего чемпионата мира над Испанией (1:1, 4:3, пен.) получит от Международной федерации футбола (ФИФА) порядка 16 миллионов долларов.

Отмечается, что из этой суммы РФС ранее уже заработал восемь миллионов долларов за участие в групповом этапе турнира, еще четыре – за выход в плей-офф мирового первенства, и теперь после выхода в 1/4 финала турнира призовые РФС увеличатся еще на четыре миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Общий же призовой фонд чемпионата мира в России составляет 400 миллионов долларов. Чемпион заработает 38 миллионов, вице-чемпион – 28 миллионов, а обладатель бронзовых медалей – 24 миллиона долларов. Команда, проигравшая в матче за третье место, получит 22 миллиона долларов.

Напомним, что после победы над Испанией российские футболисты сыграю т в четвертьфинале со сборной Хорватии. Игра пройдет в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи. Игра начнется в 21:00. Прямая трансляция поединка будет показана на сайте Вести.Ru.