Госдолг Великобритании, превысив размер экономики, достиг нового рекорда

Государственный долг Великобритании, впервые превысив размер ее экономики в июне 2020 года, обновил рекорд и в июле впервые стал больше 2 триллионов фунтов стерлингов (более 2,6 триллиона долларов), сообщила Национальная статистическая служба Соединенного Королевства (ONS).

Причина рост долга – роста расходов правительства для борьбы с кризисом и последствиями пандемии.

В июне Соединенное Королевство стала четвертой страной с рекордным долгом: в тройке мировых лидеров-должников – США, Италия и Японии. Первое место до размеру долгу занимает США – 26,5 триллионов долларов (рост примерно на 0,5-1 триллион каждый месяц пандемии), согласно данным Минфина США.

В июне общий госдолг Великобритании вырос до 1,95 триллиона фунтов (2,4 триллиона долларов), или 100,9% ВВП, впервые превысив размер экономики страны.

В марте госдолг Великобритании составлял 1,9 триллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно 84,7% валового внутреннего продукта (ВВП) и на 24,7 процентных пункта выше контрольного значения 60,0%, утвержденного странами ЕС.

Великобритания продолжает нести потери из-за кризиса и пандемии. ВВП Великобритании упал на рекордные 20,4% во втором квартале (с апреля по июнь) 2020 года. Это стало вторым квартальным падением подряд после его падения на 2,2% в первом квартале (с января по март) 2020 года. По сравнению с предыдущим – четвертым – кварталом (с октября по декабрь) 2019 года ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года снизился на 22,1%.