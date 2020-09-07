Что еще может пойти не так: названы угрозы нового мирового кризиса

Еще не успели страны оправиться от предыдущего мирового кризиса, как на пороге уже новый. До конца года страны могут столкнуться с новыми экономическими вызовами – сокращениями миллионов рабочих мест и ущербом на 35 триллионов долларов в ближайшие 4 года, сообщается в бюллетене Bloomberg по итогам опроса экономистов и финансистов.

Импульс восстановления мировой экономики после пандемии ослабевает, приближая неопределенный конец года. "Мы наблюдаем пиковый отскок. С этого момента импульс немного угасает", – заявил советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Йоахим Фелс.

Среди новых угроз:

приближающаяся осень и зима могут вызвать новую волну вируса, поскольку еще нет массового использования вакцины.

Истекают государственная поддержка уволенных работников и завершаются банковские моратории на погашение кредитов.

Выборы президента в США традиционно лихорадят рынки, приводя к падению и скачкам цен.

Напряжение в отношениях между США и Китаем может ухудшиться в преддверии ноябрьских президентских выборов и подорвать доверие бизнеса.

Продолжение снижение ставок в США и ЕС, увеличение денежной поддержки экономики.

Основными катализаторами нового кризиса могут стать президентские выборы в США 3 ноября и избыточное количество дешевых денег в странах США и ЕС, которые центробанки предоставили банкам, бизнесу и населению для поддержки во время пандемии. Правительства стран вложили почти 20 триллионов долларов в финансовую и денежную поддержку, чтобы вернуть экономику в нормальное состояние. Часть этих денег уже оказалось на фондовых рынках США, нефти, что стало причиной нелогичного рекордных роста фондовых индексов во время пандемии и последующего падения.

Есть признаки восстановления, но их нивелирут негативные факторы. В США, крупнейшей экономике мира, замедлилось снижение безработицы в июле-августе, но уже в этом месяце некоторые из самых крупных в мире промышленных брендов заявили о новом сокращения рабочих мест. Компания A.P. Moller – Maersk, крупнейшая в мире по контейнерным перевозкам заморозит тысячи рабочих мест. Автомобильный гигант Ford Motor Co. сокращает около 5% своих штатных сотрудников в США, а одна из крупнейших авиакомпаний в США – United Airlines Holdings Inc. – в следующем месяце ликвидирует 16 000 рабочих мест.

В Китае, второй экономике мира, после всплеска активности потребители по-прежнему не хотят тратить деньги, а крупнейшие банки страны только что сообщили о худшем падении прибыли за более чем десятилетие из-за роста безнадежных долгов.

В Европе показатели активности тают, и фабрики, компании пытаются сократить расходы из-за слабого спроса и снижения цен, падения прибыли. Компании Франции и Германии продлили свои программы отпусков, что планируют сделать и в Великобритании. Это может поставить под угрозу миллионы рабочих

Даже когда вакцина будет разработана, то потребуется время для того, чтобы сделать ее доступной во всем мире в необходимом масштабе, считает профессор Уорвик МакКиббин из Брукингского института и Австралийского национального университета. По оценке ученого, вирус может нанести мировой экономике ущерб на 35 триллионов долларов до 2025 года. "Вы должны сделать прививки довольно большому количеству населения, прежде чем экономические потери начнут снижаться", – сказал он.