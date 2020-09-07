"Ростех" просит почти 800 миллиардов рублей на развитие новой российской микроэлектроники

На развитие российской микроэлектроники необходимы инвестиции в почти 800 миллиардов рублей. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект дорожной карты от "Ростеха". Документ направлен на рассмотрение в Минпромторг, Минкомсвязи, Минфин и Минэкономразвития.

Инвестиции привлекаются на создание чипов по технологии 65 (55) нм, 28 нм, 14 нм. Также в России планируется производить твердотельные накопители на базе 25 нм памяти

Все технологии планируется разрабатывать в России, закупать оборудование у зарубежных компаний не планируется. Из общего объема инвестиций "Ростех" может вложить 30 миллиардов рублей, 615 миллиардов составят госсредства, 102,6 миллиардов будет выделено из внебюджетных средств.

Эксперты, опрошенные "Ведомостями" выражают сомнение в том, что новая полупроводниковая продукция может быть произведена без партнерства с зарубежными компаниями. Также, издание отмечает, что к 2024-му году технологии, описанные в документе уже могут считаться морально устаревшими.

В дорожной карте ставка делается на внутренний рынок микроэлектроники, объем которого, по оценкам, достигнет 466 миллиардов рублей к 2024-му году. Объем экспорта микроэлектроники российского производства может достигнуть 20,4 миллиарда рублей к 2024 г., а к 2030 г.