Минпромторг не поддержал введение двойных ценников в магазинах

Минпромторг РФ не поддержал введение двойных ценников в магазинах. Избыточная информация создаст неудобства для покупателей, сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее Союз потребителей России направил в Минпромторг предложение об обязательных двойных ценниках — с ценой за упаковку товара и единицей веса или объема, например, 1 килограмм или 1 литр. Это исключит обман покупателей и поможет им ориентироваться при выборе товаров и продуктов подешевле.

Это соответствует европейской практике, указали в Союзе.

"Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места на ценниках. В свою очередь все это повлечет неудобства для потребителей", – сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства, комментируя предложение о двойных ценниках.

Двойные ценники позволят покупателю сделать правильный выбор и защитит его права, возразил первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова. Она напомнила, что все чаще слышно о случаях, когда в магазинах упаковка товара становится меньше при неизменной цене.

"Я думаю, что это правильное предложение, чтобы покупатели знали, что за свои деньги они приобретают качественный товар и нужного объема", – пояснила Перминова. По ее словам, некоторые крупные торговые сети уже давно указывают на ценнике не только стоимость и вес упаковки, но и цену за килограмм или литр товара.

Сейчас магазины сами решают – указать стоимость единицы товара или единицы веса. Когда упаковки имеют разный вес или объем, то сложно решить, что на самом деле дешевле. Этим пользуются производители и магазины – продают поменьше, но подороже. Например, производители наливают в бутылку объемом 1 литра только 0,95 литра, а в упаковку для десяти яиц иногда кладут всего девять. Это касается и товаров бытовой химии, парфюмерии.

Пункт о двойных ценниках планировалось внести в новые правила розничной торговли, которое готовит министерство промышленности и торговли. Документ уже проходит общественные слушания.