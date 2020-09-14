Минэкономразвития улучшило оценку снижения экономики в 2020 году

Снижение ВВП России по итогам 2020 года не превысит 3,9%, следует из нового прогноза Минэкономразвития, направленного в правительство. Прежняя оценка составляла 4,8%.

По новой оценке министерства, возвращение ВВП к докризисному значению ожидается в третьем квартале 2021 года, а не в четвертом, как ожидалось ранее. По итогам 2021 году ВВП России увеличится на 3,3%, в 2022 году – на 3,4%, в 2023 году – на 3%.

Минэкономразвития в июне начало улучшать прогноз развития экономики: оценка падения ВВП в 2020 году была улучшена до 4,8% с 5%.

ВВП России к 4-му кварталу 2021 года восстановится до уровня 2019 года, а рост в 2022 году может составить около 3%, заявил 29 июня министр экономического развития России Максим Решетников.

Экономика России вошла в стадию восстановления и ВВП страны восстанавливается быстрее ожиданий, заявил в августе министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления на форуме "iВолга". Тогда министр и заявил о подготовке новых оценок восстановления и развития экономики с учетом новых данных.

ВВП России снизился в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,2%. ВВП за второй квартал упал на 9,6% в годовом выражении после роста на 1,6% за первый квартал 2020 года. В июне 2020 года снижение экономики, по оценке министерства, замедлилось и составило 6,4% к июню прошлого года после снижения на 10,7% в мае и на 12% в апреле, и после роста на 0,8% в марте, на 2,7% в феврале и на 1,6% в январе.

Общенациональный план восстановления экономики нацелен на рост ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года, снижение безработицы с 6,1% до 5% и увеличение реальных доходов населения. В целом пока план не одобрен, но как заявил 22 июля глава Минэкономразвития Максим Решетников отдельные пункты плана реализуются одновременно с антикризисным пакетом. Общая стоимость мер нацплана оценивается в 5 триллионов рублей.