ГТС Украины: взрыв газопровода не повлияет на транзит газа

Ночью около поселка Чабаны Киевской области произошел взрыв на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, по которому поставляется транзитом газ из России в Европу, сообщили в администрации Чабановского поселкового совета (Киевская область).

"В Чабанах произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), по которому поставляется газ в Европу, и проходит через поля Чабанов. Происходил мощный выход газа в окружающую среду", – отмечается в сообщении.

Подача газа перекрыта, ситуация под контролем, – заявили в поселковой администрации.

Взорвалась труба высокого давления диаметром свыше одного метра. "Жертв и пострадавших нет. Поставки газа для потребителей организованы через другие газопроводы. Эта ситуация никоим образом не влияет на транзит газа в страны ЕС", – уточнили в компании "Оператор газотранспортной системы Украины (ГТС). По предварительным оценкам оператора, восстановление работы этого участка магистрального газопровода займет 2-3 дня. В восстановительных работах участвуют около 20 единиц техники и около 100 рабочих.

Долгие годы украинская газотранспортная система Украины не обновлялась, и европейцы предложили раздел. "Они предлагали: давайте мы заберем только транзитную часть и будем ее ремонтировать, а с остальной разбирайтесь сами", — сообщил ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Как сообщалось, Украина с начала сентября полностью перешла на покупку газа из России по виртуальному реверсу. Это означает, что сейчас около половины объема транзитного российского газа остается на Украине.

За 8 месяцев 2020 года Украина поставила в ЕС из России транзитом 34,8 миллиардов кубометров природного газа в рамках нового соглашения по транзиту, по данным компании "Оператор "ГТС Украины". Это на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (59,6 млрд кубометров). С начала года "Газпром" полностью оплачивает весь объем забронированных мощностей, из которых 80% используются.