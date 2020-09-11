Украина полностью перешла на покупку российского газа по виртуальному реверсу

Украина с начала сентября полностью перешла на покупку газа из России по виртуальному реверсу, согласно данным оператора "ГТС Украины".

Это означает, что сейчас около половины объема транзитного российского газа остается на Украине. 10 сентября "Газпром" отправил транзитом через Украину 154,5 миллиона кубометров газа, но на выходе из газотранспортной системы Украины было физически прокачано только 77,8 миллиона кубометров. При этом не было физического реверса – поставок по трубам – из Словакии, Венгрии и Польши.

Украина прекратила с 2015 года прямую закупку российского газа у "Газпрома", но покупала газ по физическому реверсу из Европы – с поставкой по трубам.

Украина не могла полностью перейти на виртуальный реверс из-за транзитного контракта с "Газпромом": Киев обязан был принять газ на границе с Россией и передать его "Газпрому" на границе с европейскими странами​ для дальнейшей поставки на рынок ЕС​​.

Россия и Украина в конце декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину в ЕС после 2019 года сроком на 5 лет до 2024 года – по 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре года.

За 8 месяцев 2020 года Украина поставила в ЕС из России транзитом 34,8 миллиардов кубометров природного газа в рамках нового соглашения по транзиту. Это на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (59,6 млрд кубометров). С начала года "Газпром" полностью оплачивает весь объем забронированных мощностей, из которых 80% используются. "Со своей стороны "ГТС Украины" выполняет все ежедневные запросы и продолжает обеспечивать бесперебойную транспортировку газа в страны Европы", – заявили в украинской компании.