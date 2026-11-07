Сенатор Дитрих объяснил значение развития судостроения в РФ Сенатор Дитрих рассказал о значении развития судостроения в РФ

Москва7 ноя Вести.Строительство новых судов в РФ обеспечивает регулярность пассажирского сообщения, а также развивает туризм. Об этом ИС "Вести" рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Евгений Дитрих.

Он добавил, что развитие судостроения обеспечивает новый качественный уровень речных и морских перевозок.

Это, во-первых, регулярное пассажирское сообщение. То, что люди видят в наших регионах: где-то это туризм и прогулка, как в Москве, новые электросуда. … . Поэтому новые суда – это жизнь, это придание нового статуса, нового качества речным, морским перевозкам. И за этим, наверное, часть нашего будущего рассказал сенатор

Ранее Дитрих оценил важность строительства новых судоремонтных кластеров в РФ. Он отметил, что потребность в ремонте новых судов оценивается в 380-400 единиц.