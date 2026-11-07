Россия продолжит прагматично сотрудничать с США в экономике, заявили в МИД МИД: РФ и США сохраняют "точечные" возможности для экономического партнерства

Москва7 ноя Вести.Россия продолжит прагматично сотрудничать с США по экономическим вопросам, заявил агентству "Интерфакс" директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

Он отметил, что "точечные возможности для двустороннего сопряжения усилий" в этой сфере сохраняются, несмотря на различные санкции со стороны Соединенных Штатов.

Сохраняем прагматичную открытость к осуществлению совместных с американцами начинаний – в тех случаях, когда это нужно и выгодно нам самим… Мы данную тему никогда не политизировали сказал Гусаров

Ранее замглавы МИД Александр Панкин сообщил, что США готовы к прагматичной работе с Россией. В Вашингтоне понимают, что некоторые вещи нужно делать даже вопреки собственному желанию, добавил он.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, отмечал, что Белому дому важно всегда сохранять диалог с Россией, особенно учитывая размер российского ядерного арсенала.