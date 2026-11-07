Эксперт объяснил, почему саркофаги не защитили энергообъекты на Украине Эксперт Насонов: защитные саркофаги на ТЭС Украины – псведоинженерные сооружения

Москва7 ноя Вести.Защитные саркофаги, которыми стараются обезопасить объекты энергетической инфраструктуры Украины от ударов, не прошли необходимых натурных испытаний. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов.

По его словам, данные псеведоинженерные сооружения не соответствовали значимости объектов, которые они должны были защитить.

Наличие защиты, существующей в Киеве по обеспечению безопасности ТЭС свидетельствует о том, что она проводилась без натурных испытаний, без учета рельефа местности и без учета средств поражения, которые применялись… Качество и деньги, вкопанные в это псевдоинженерное сооружение, мешки с песком, бетонные блоки явно не соответствовали значимости объектов, которые оно должно было защитить. Вся система надежно могла обеспечить только [защиту] от осколков… По-другому защитить она не могла объяснил эксперт

Несовершенство защитной системы связано с двумя факторами, уточнил Насонов.

В данном действии абсолютно точно подтверждается наличие кризисов. Первое – это стратегического планирования. Данные объекты были размещены несовершенно там, где они были необходимы. Второе – в коррупционной уязвимости… то есть денег, которые были потрачены на данное изделие добавил он

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что на Украине не осталось ни одной электростанции, которая не была бы повреждена.