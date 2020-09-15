Программу ипотеки для многодетных предложено расширить

Программу финансирования ипотеки для многодетных семей планируется расширить. Соответствующий проект был внесен Минфином на рассмотрение в правительство.

Министерство финансов предлагает расширить госпрограмму софинансирования ипотеки на строительство индивидуального жилого дома и покупку недостроенного дома.

На приобретение готового жилья с ремонтом и страхованием имущества и ответственности также можно претендовать на господдержку в размере 450 тысяч рублей, если ипотечные договоры заключены до вступления законопроекта в силу.

Выплаты также предлагается распространить и на покупку доли в жилом помещении, если семья становится собственником такого помещения.

В августе 2020 года в России выдано 148 тысяч ипотечных кредитов на сумму 375 миллиардов рублей. Такая сумма ипотечных кредитов за месяц выдана впервые в российской истории, подсчитали федеральный жилищный оператор ДОМ.РФ и агентство Frank RG.

По прогнозу ДОМ.РФ, в 2020 году россияне могут взять не менее 1,3 миллиона ипотечных кредитов на сумму более 3 триллиона рублей. Это рекордная сумма за всю историю ипотечного рынка страны. В целом у россиян уже взято и обслуживается ипотечных кредитов на сумму свыше 9 триллионов рублей.