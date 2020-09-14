Ипотека в России установила новый рекорд

В августе 2020 года в России выдано 148 тысяч ипотечных кредитов на сумму 375 миллиардов рублей. Такая сумма ипотечных кредитов за месяц выдана впервые в российской истории, подсчитали федеральный жилищный оператор ДОМ.РФ и агентство Frank RG.

По прогнозу ДОМ.РФ, в 2020 году россияне могут взять не менее 1,3 миллиона ипотечных кредитов на сумму более 3 триллиона рублей. Это рекордная сумма за всю историю ипотечного рынка страны. В целом у россиян уже взято и обслуживается ипотечных кредитов на сумму свыше 9 триллионов рублей.

По сравнению с августом прошлого года количество ипотечных кредитов в августе выросло на 38%, а сумма увеличилась на 59%.

"По объему выданных кредитов август стал абсолютным рекордсменом за всю историю российского ипотечного рынка, превзойдя рекорд июля 2020 года (362 миллиарда рублей)", – подчеркивается в исследовании ДОМ.РФ и агентства Frank RG.

В январе-августе в России выдано 895 тысяч ипотечных кредитов, что на 14% больше с аналогичным периодом прошлого года, а в деньгах ипотека за первые восемь месяцев выросла на 26% до 2,2 триллиона рублей.

"Мы видим, что ипотечный рынок полностью восстановился от негативных последствий пандемии коронавируса", – заявил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Помогла господдержка – восстанавливается потребительская уверенность, растет популярность госпрограммы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, снижаются ставки. Из-за решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 4,25% на рынке установились рекордно низкие ставки.

В августе по льготной ипотеке выдано более 90% всех кредитов на первичном рынке. С момента запуска льготной ипотеки в апреле по август квартиры в новостройках получили 150 тысяч российских семей. "Ожидаем, что с ее помощью граждане приобретут около 15 миллионов квадратных метров жилья", — отметил эксперт.

По данным мониторинга ДОМ.РФ, средневзвешенная ставка топ-15 ипотечных банков по кредитам для жилья на вторичном рынке в конце августа снизилась до 8,26% с 8,41% в июле, по кредитам на квартиры в новостройках — до 8,02% (-0,14 п.п.).

По данным Банка России, доля просроченной задолженности по ипотеке свыше 90 дней на 1 августа 2020 года составила менее 1,5% — в пять раз ниже, чем доля просрочки по потребительским кредитам.

Правительство РФ 23 апреля 2020 года по поручению президента РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках – на 3 миллиона в регионах и 6 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге и их областях. Затем максимальный размер займа был удвоен – до 6 миллионов рублей по стране, а для жителей регионов с самым дорогим жильем – Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – до 12 миллионов рублей. Это расширило выбор комфортного жилья для льготной ипотеки.

В начале августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении размера первоначального взноса льготной ипотеки с 20% до 15% и увеличении сумма финансирования программы – с 740 миллиардов до 900 миллиардов рублей.